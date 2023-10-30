IIwaiCosmo Securities投資研究部門總經理Shoichi Arisawa表示，日經指數受到上周末道瓊指數下挫拖累，以及投資人縮手觀望美國和日本央行的政策決議。投資人也在等待更多企業公布營運展望。一些公司發布的展望令人失望，導致股價重挫。

由於企業財報有好有壞，以及經濟數據似乎有利於利率「升更高、高更久」，上周五道瓊指數下跌1.12%，標普500指數跌0.48%。

日本央行周一展開為期兩天的政策會議。由於10年期債息逼近日銀設定的1%政策上限，該央行從其債券殖利率控制政策進一步轉向的壓力也越來越大。

根據路透社所做的調查，由於市場已經接受聯準會可能將利率調升得更高並維持高利率更長時間的訊息，受訪經濟學家認為該美國央行將在11月1日宣布維持關鍵利率不變，而降息時間可能比之前所預期的延後。

就焦點股來看，日野汽車（Hino Motors）跌停，股價重挫18.69%，該公司的全年營運展望從實現淨利下修為出現淨損。

醫療設備製造商歐姆龍（Omron）下修全年獲利預測，股價也打入跌停，下挫15.83%。