交通違規記點新制上路，立委何欣純主張檢討，遭網友罵爆。何欣純今天回應不諱言，罰單好幾倍爆增，並表示，各方意見她都收到了，將請警政署及交通部盤點納入各界意見，至於是否需要修改及調整？希望開放討論，將交通政策做到人、車、道衡平、《道交條例》機制更接地氣；行政院副院長鄭文燦也回應表示，將廣納各方意見。

台中市台74線大里及霧峰地區增設匝道工程今天上午舉行通車典禮，鄭文燦、交通部長王國材及台中市長盧秀燕等人、何欣純等人到場剪綵。何欣純日前在臉書發言主張要檢討交通違規處罰新制，在沒有妨害交通、不影響安全的情況下，應採「先勸導、再舉發、再開罰」，遭網友罵翻，成為媒體焦點。

對此，鄭文燦受訪時表示，《道交條例》修訂通過以後，6月30日開始實施記點新制，記點新制針對違規件數、類型，交通部跟警政署都在做分析，也會廣納各方意見。

何欣純回應指出，各方意見她都收到、聽到了，將請警政署及交通部把各式樣態盤點、分析，納入各界意見持平討論，她認為，「交通開罰記點新制要不要修改及調整？」要開放給大家討論。

何欣純不諱言，新制上路後，她根據警政署統計資料，民眾收到罰單數量是好幾倍爆增，中間有很多樣態，是不是需要調整？大家可以來討論，各方意見都要納入考量。

她強調，交通安全是最重要的，行人的安全也「很重要、很重要、很重要」，如何做到人、車、道衡平的交通政策及《道交條例》機制更接地氣？並符合地方因地制宜的不同樣態路況，讓大家一起討論，政府也必須要努力。