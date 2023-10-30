台南山區多處道路邊坡崩塌、橋梁基底掏空險象環生，讓民眾外出「心驚驚」，市議員周奕齊30日市政總質詢批評指出，山區不僅「行」不安全，且行道樹竟然零檢測，甚至「蟻隊」侵門踏戶，在家也都不得安寧，要求市府重視。市長黃偉哲當場允諾，將編列經費改善橋梁、琉璃蟻等問題。

周奕齊指出，南化北平里主要幹道南191區道，邊坡長期崩塌，路面隨時有斷裂之虞，且道路下方有送水管，2年前市府曾會勘採補強方式，如今路面嚴重龜裂，水管浮現，不只影響行車安全，萬一斷管還會影響民生用水，市府應立即處理，並通盤檢討整條道路，近期優先補強所有邊坡掏空處。

「山區的經費為何永遠不夠？」周奕齊認為，去年即反應南化北平里和平橋掏空問題，卻未見市府處理，難道要等橋梁下陷、斷裂才動作？黃偉哲回應說，從簡報照片看起來基底確實掏空，會設法籌措經費，若中央不補助，市府將以第二預備金處理。

周奕齊還說，楠西密枝新光橋也掏空，市府也沒有作為；左鎮有7座橋梁逢豪雨必淹過橋面，當地居民無法通行，黃偉哲第1任市長已改善4座，期盼光和里牛食水橋、光和里枋寮橋、岡林里水流東橋等3座橋梁在第2任期間也能改善完畢。

另外，市府標榜全面檢測行道樹，周奕齊批評，玉井、左鎮、南化檢測數量竟掛零，經費都挹注在市區，但山區許多路樹、竹枝早已傾斜，隨時會倒塌、斷裂，恐壓斷電線，危及行車安全，還有路旁樹枝過低，機汽車通行必須跨越雙黃線，市府應提供足夠經費讓公所處理。

周奕齊表示，公部門若遇私人土地無法協助清除地上物，可參考《台北市私地樹木影響公共安全修剪作業要點》，一旦認定有影響公共安全，但私人土地管理者卻不立即處理，公部門可依《行政執行法》進行公共危害排除，並保障去排除的公務員不會被告。對此，黃偉哲肯定此一建議，將參考北市的做法。

周奕齊指出，自從禁用除草劑後，琉璃蟻從中部拓散至南部，尤其夏天山區更多不勝數，當地居民開關家門、開車、騎車都怕死，連外燴晚宴都「加料」，已嚴重影響生活作息，目前南投縣政府已編列200萬元分配各公所加強防治，期盼台南能補助山區民眾或公所經費，以便製作誘餌配方防治蟻害。黃偉哲允諾，既然已有解決方法，將編經費處理。