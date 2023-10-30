麋先生特別選在演唱新歌〈漫漫〉時灑糖果獻歌迷。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生日前出席活動演出，使壞與歌迷共度萬聖節，麋先生笑說：「這是我們第一次過萬聖節，比較像是『地味萬聖節』，主題是『耍浪漫撒糖果送歌迷的搖滾樂團』！」現場歌迷的熱情炸裂，連用來裝糖果的南瓜桶都搶著要帶回家，對麋先生大喊：「不給糖、就『壞蛋』！」

麋先生第一次過萬聖節，逸凡表示：「平常對小朋友的裝扮很印象深刻，還曾看過『衛生紙』在路上走，真的很可愛。」此次活動麋先生特別選在演唱新歌〈漫漫〉時，進行發糖果儀式，麋先生透露：「〈漫漫〉是一首聽了會讓煩惱都消散的歌，就跟萬聖節一樣，讓每個大人、小孩都可以很開心。」

麋先生提到〈漫漫〉這首歌是延續〈廢廢〉的主題，短暫逃離日常生活的壓力，暫時休息一下，當初寫歌前就先把公路旅行的氛圍塑造出來，再開始創作編曲。聊起5個人是否有一起旅行的經驗，麋先生表示：「經常飛來飛去巡演，但會趁著空檔或多跟公司請假幾天留下來旅遊，很感謝有工作的機會可以去看一看。」

麋先生也分享短暫逃離生活的小撇步，是挖掘自己的樂趣，喆安會去爬山、泡溫泉，最近更是迷上把家裡打造成植物園；逸凡跟以諾喜歡騎車，漫無目的在街上晃蕩，也是很療癒的放鬆方式；喜歡攝影的小B無時無刻隨身攜帶相機，不管工作或生活都隨時捕捉畫面；聖皓笑說：「只要沒有目的，哪裡都是目的，沒有預設立場，沒有包袱，到哪裡都是收穫。」

麋先生新專輯《都是浪漫害的》持續佔據各大音樂串流平台，專輯11月實體發行，接下來將展開【都是浪漫害的】巡迴演唱會。