許多人常常為了自己方便就在路口攔計程車或下車，卻不知這樣會造成駕駛違規記點。有運將團體為了教育乘客「哪些地方不能上下車」還自製圖卡，乘客看了之後才恍然大悟，「但這些是交通部應該第一時間做的教育工作。」

全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長、同時也是計程車駕駛劉鴻樟表示，交通部6月30日起新法上路，規定部分地點不准上下車，但許多民眾還是在路口攔計程車或是指定在某某路口下車，被計程車司機勸阻，因而造成口角衝突，「尤其是晚上載到喝醉酒的乘客更『盧』。」

劉鴻樟說，為此聯盟還自製圖卡，請運將放在車上，教育乘客「消防栓、公車站牌、斑馬線、併排停車、路口10公尺、標線型人行道」等地是法規明令禁止上下車，請乘客體諒包涵。

劉鴻樟說，他們一直不斷的教育乘客，上述地點不能上下車，這點是交通部沒有第一時間做的教育工作。後來發現，在聯盟實施之後，公路總局才製作文宣出來給車行車隊，車隊才陸續慢慢做文宣宣導。