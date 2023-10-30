國科會「2023年台灣科普環島列車」30日從台北火車站出發，正式展開5天科學環島之旅！今年8節車廂聚焦八大科學主題，這輛充滿科學趣味和學童歡笑聲的彩繪列車，將會把科學知識散播到全臺各縣市。

在30日的開幕式中，行政院長陳建仁、數位發展部長唐鳳、交通部台灣鐵路管理局局長杜微及贊助單位代表等貴賓均蒞參加。

國科會主委吳政忠表示，全台小學生熱切期待的科普環島列車，今年辦理方式持續創新，首度開放全臺國小登記搭車意願，共有342所國小登記，經抽選後安排240所國小學童上車，也特別提供機會給偏鄉和近3年未曾上車的學校。

吳政忠表示，今年8節車廂聚焦八大科學主題，包括淨零碳排、綠色永續、資安網路、人工智慧、精準健康、太空科技、半導體與量子、基礎科學，車廂內的科學活動也與八大科學主題扣合，例如由台電贊助的淨零碳排車廂，特別規劃能源地圖與永續居家兩種能源教案，讓學生探索再生能源從何而來。

陳建仁特別登上環島列車，實地了解學生們如何在列車上獲得的科學知識，在太空科技車廂由北一女中學生解說福衛五號、七號模型，並帶領台北市中山國小學童一起進行哥倫布蛋實驗（角動量守恆），認識人造衛星如何利用角動量守恆原理，對衛星姿態進行控制，之後院長也到資安網路車廂，與台北市泉源國小、幸安國小的學生合影。

八大科學主題車廂分別由台灣電力股份有限公司、台灣默克集團、財團法人聯發科技教育基金會、瑞健股份有限公司、數位發展部、財團法人友達永續基金會、國家太空中心、以及財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心等8個單位設計科學實驗。

國科會表示，台灣科普環島列車將於10月30日首站以台北車站為起點，列車將沿著西部幹線南下至屏東縣林邊站，再沿著東部幹線行經花東，預定11月3日停靠終點站基隆，並於基隆車站舉行閉幕式。