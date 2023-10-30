貴賓館東側和館01座敷，牆面為黑砂壁及京壁。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

和館03與04間，襖門有五三桐紋及松樹圖騰。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

洋館15洋館外走廊擺放民國時期傢具。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

洋館06隨扈寢室的牆面展示始建藍晒圖說。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於阿里山國家森林遊樂區內的「阿里山貴賓館」，是全台第2高海拔縣定古蹟，歷史已達百年之久，曾是日本皇族招待所和蔣中正行館，林業及自然保育署嘉義分署經8年多歷史調查、規畫設計及施工，今年完成「阿里山貴賓館」修復工程，為讓古蹟得以活化，林業署嘉義分署推出「縣定古蹟阿里山貴賓館委外營運案」，開放民間廠商承租經營。

林業署嘉義分署表示，阿里山貴賓館位於阿里山森林遊樂區內，土地面積1603.9平方公尺，1920年完工，東側為和館，西側為洋館，兩者和諧結合，具和洋折衷建築風貌，日治時期舉行始政40年博覽會時，重新整修為整個展覽會其中一部分，也是唯一一次招待日本皇族的場所，二戰後蔣介石總統曾將此館設為行館。

林業署執行修復工程，除依照日治建築圖，將屋瓦煙囪、內外牆面、木地板依原貌整修外，為因應未來作為展示及空間活化再利用等用途，加入了現代化除溼、保暖空調設備，並將約190坪室內空間，規畫出文物展示區、歷史照片與影片放映區及特展區，另重新整理園內的櫻花、杜鵑與檜木老樹頭等，妥善保存阿里山豐富的生態多樣性。

為將阿里山貴賓館嶄新風貌及多元類型空間利用呈現於國人面前，嘉義分署將辦理公開標租，至於未來提供允許營運項目包括作品展覽、影片投影、休憩空間、餐飲服務、場地租借、住宿體驗活動、解說導覽及手作課程等，除讓遊客一窺日本皇族高級休憩所與蔣公行館神秘面紗外，更可結合靜態文資展覽與特殊日式宿泊、茶道、花藝、棋藝等體驗活動。