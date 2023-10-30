中信銀今日正式寄發「信用卡約定條款暨紅利點數與中信點回饋計劃修訂通知」，明確將「核卡後連續十二個月（含）以上未開卡或無消費」，「得於通知持卡人後暫時停卡或永久停卡」納入條款。（黃琮淵翻攝）

銀行卯起來「清呆」玩真的！繼永豐銀、一銀後，國內最大發卡銀行中國信託首度對清除呆卡明確表態，今日正式寄發「信用卡約定條款暨紅利點數與中信點回饋計劃修訂通知」，明確將「核卡後連續十二個月（含）以上未開卡或無消費」，「得於通知持卡人後暫時停卡或永久停卡」納入條款，讓這波「清呆」動作檯面化。

全台信用卡呆卡高達2200萬張，隱含遺失的盜刷風險，永豐銀行10月初開出第一槍，大動作調整信用卡契約內容，明年起若信用卡連續12個月沒開卡或沒刷卡，將主動通知停卡，全戶若一整年沒開卡或沒刷卡，則主動調降額度，化被動為主動「殲滅」呆卡，這也是國銀首度以白紙黑字開鍘呆卡，後續效應引發關注。

在永豐銀率先表態後，一銀也宣布若持卡人於核卡後12個月內未開卡，或者無消費交易連續達12個月以上，該行得以最少30日前，以書面或事先與持卡人約定的電子文件，通知持卡人終止信用卡契約，加入這波「清呆」行列。

雖然永豐銀、一銀相繼表態，但因兩家銀行都不是前五大發卡行，加上卡數向來牽涉各銀行的面子之爭，效應如何各方關注。沒想到中國信託今日無預警寄發「信用卡約定條款暨紅利點數與中信點回饋計劃修訂通知」，跟進清呆活動，也讓這波銀行主動開鍘久未使用的呆卡運動，首度獲得大型發卡銀行點頭加入。

金管會統計，截至8月底止，全體國銀發卡張數（流通卡）為5766萬張，較7月減少280萬張，顯示「清呆」已檯面下進行，6個月內有消費的有效卡僅3683萬張，換算活卡率63％，未開卡或未使用的呆卡達2083萬張，平均5張信用卡中就有2張被「冷凍」起來，持卡人甚至忘了曾經辦過這張卡，狀況屢見不鮮。