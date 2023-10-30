娃娃機店掛羊頭賣狗肉「暗藏賭場」 警逮7人扣64萬賭金

新北市板橋區民生路與四維路一帶出現異樣，海山警分局日前接獲民眾報案，指稱該處娃娃機疑似暗藏賭博機台。警方後多日埋伏，前後個別於本月20日、28日持搜索票前往攻堅，當場逮捕負責人陳男、賭客趙男等8人在內，現場查扣現金64萬8,325元、賭博電玩機台30台；訊後全案將工作人員依違反電子遊戲場業管理條例、賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另賭客趙嫌等5人則依社會秩序維護法，函請新北地院板橋簡易庭裁處。

海山警分局調查指出，板橋區民生路上這兩間娃娃機店利用電玩彈珠台從事賭博行為，每次可下注10元以上不等金額，若中獎即可獲得相對應倍數的彩票，每張彩票與新台幣10元等值。員警20日實際走訪，發現有1名男子現身協助兌換現金，並當場查獲姚男，並查扣現金新臺幣42萬3,035元、電玩機台9台、機台IC板9個、賭具（彩票）9批及單張122張、監視器主機1組、監視器鏡頭8支、帳冊1本、點鈔機及工作手機各1支。

現場將娃娃機拆除。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方表示，賭客每次可下注10元以上不等金額，若中獎即可獲得相對應倍數的彩票，每張彩票與新台幣10元等值。（圖 / 劉詠韻翻攝）

（圖 / 劉詠韻翻攝）

另，警方日前接獲通報，稱四維路上一處暗間內藏有改裝彈跳裝置的娃娃機台，後於28日凌晨1時許持搜索票前往查緝，現場計有負責人陳男及賭客趙男等6人，並查扣現金22萬5290元、賭博電玩機台21台、機台IC板21個、賭具（藍牙喇叭）74個、監視器主機1組、監視器鏡頭19支、電子磅秤1台及兌幣機1台等物品。

針對此次掃蕩轄區賭博電玩店行動，海山警分局共計將7名犯嫌逮捕歸案，現場查扣現金64萬8,325元、賭博電玩機台30台；訊後全案將姚嫌等2人依違反電子遊戲場業管理條例、賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另賭客趙嫌等5人則依社會秩序維護法，函請新北地院板橋簡易庭裁處。

分局長王鴻儒表示，賭博場所為治安顧慮源頭，且易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，對社會治安影響甚鉅；警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，落實執行「清源專案 3.0」及「推動社區警政再出發」等工作，以斬斷犯罪根源，展現維持社會治安的決心。