大陸湖南一名12歲男童，某日被母親發現鎖骨上出現堅硬腫塊，但卻不痛不癢，隨後赴醫院檢查，最終結果出爐，確診為肺癌晚期。該母親難過表示，兒子平常有幾項不良生活習慣，包括不太吃早餐、常以飲料替代水及習慣熬夜玩電動，對於小孩疏於管教感到相當自責。醫師提到，肺癌有年輕化趨勢，如飲食習慣、作息及精神壓力都可能是致病原因，呼籲有發現任何異狀應盡早檢查。

綜合陸媒報導，該名12歲男童的左鎖骨上有個如鵪鶉蛋大小般的腫塊，摸起來堅硬，卻不痛不癢，母親發現後直覺不對勁，便緊急帶去醫院檢查。醫師替男童的腫塊進行部分切除性活檢，術後報告顯示為「尤文氏肉瘤（Ewing's sarcoma）」，即未分化的網狀細胞瘤。

對於男童的檢查結果，該母親感到不放心，便再去找了另一間醫院檢查，最終確認是原發性支氣管肺癌，已屬於晚期，且由於腫瘤惡性度高，日後要康復相當困難。

談起男童近幾年的生活習慣，該母親透露，其早餐都不太吃，午晚餐也只進食半碗飯。也不怎麼喝水，口渴就以果汁、飲料代替。除此，他還經常熬夜玩手機，生活作息相當不規律。對於男童患病的結果，她深感自責。

湖南省腫瘤醫院主治醫師表示，肺癌在惡性腫瘤中發病和死亡率都是最高的。至於患病原因，他指出，吸菸、環境汙染及不良的生活習慣都會影響。而肺癌有出現年輕化趨勢，包括飲食習慣、作息及精神壓力等都有關。早期症狀多為咳嗽、胸部背部疼痛等，不少患者常一發現就已進展到中晚期，因此若有警覺任何異狀，務必盡早就醫檢查。

根據衛福部國建署資料顯示，肺癌的危險因子包括，菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

而上述男童被檢查出的尤文氏肉瘤，根據台北榮總醫院資料指出，其為好發於小孩及青少年的疾病，診斷時的平均年齡為 14 歲，且超過8成的病人於20歲前發病，病因主要與染色體異常轉位有關。