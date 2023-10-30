青年居大不易，新北市政府推動青年租金補貼，設籍新北就學或就業並符合資格最低補助3500元，育有未成年子女3人以上最高補助6千元，新北市議員洪佳君今（30）日在議會總質詢喊出加碼到7千元，新北市城鄉局長黃國峰表示，已納入財務評估，具有可行性，代理市長劉和然說，找適當時機向大家報告。

洪佳君說，鼓勵年輕人成家立業，一定要鼓勵生育，政策讓年輕人有感，劉和然表示，生育被稱為國家問題，讓年輕人敢生能養、教育排好到成年，住宅政策跟生育絕對有關連，可能生到二胎有換屋需求，這是結構性問題。

劉和然說，市長侯友宜縝密思考，從懷孕到生育一系列照顧，讓社會國家與城市營造適合生育的環境，各縣市都在做，但單純發生育獎金是不夠，0到6歲怎麼辦、小學到大學及租屋到買屋、換屋都要整體性思考，市長很有想法在規畫。

洪佳君強調，年輕人成家立業面臨很多挑戰，政府扮演重要角色，期待新北市府提出有感政策，否則都是空談，她提議擴大青年租金補貼，提升補助最高到7千元，國安危機要處理。黃國峰表示，青年租金補貼是新北市率先從18歲以上開始做的，單身補貼3500元，1胎、2胎補貼5千元，3胎以上6千元。

黃國峰強調，租金補貼是雙軌制，中央也有補貼，至於租金補貼提高，市府已經納入財務評估推算，具有可行性的，劉和然說因為還要預算審查，若精算可行，找適當時機跟大家報告。

新北市議員王威元補充直言，他認同劉和然實事求是的態度，但過於保守，城鄉局都說算得過，可以說議會支持預算，明年1月1日受理就直接發下去，議會對市府支持更多。

此外，王威元提到，都會區平地例如板橋、新莊、蘆洲及三重區的容積率應適度放寬，都會區房屋增加供給，才能平衡需求，否則房價高年輕人買不起，但可以設定條件，例如要求配合政策捐贈公益設施例，或釋出部分房屋作為社會住宅，黃國峰表示，相關土管草案及細部設計已在公展，預計年底實施。