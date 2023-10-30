許多人搭台鐵區間車時都有「區間車待避、讓自強號先走」的經驗，若遇到上下班尖峰時間更令人心急跳腳；且前一班車若因待避而誤點，還會拖累下一班車。學者研究指出，其實只要適時縮短列車運行時的「閉塞區間」長度，就可有效降低列車延滯時間。

「閉塞區間」指的是為了行車安全，將鐵路劃分成多個區間，每一區間一次只能運行一輛列車，並配合號誌系統，前一輛列車離開某一區間後才開通號誌，後一輛列車才能進入該區間。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥、中山大學應用數學系學士蔡昆穆撰寫〈台鐵推擠延滯改善策略之研究〉指出，由於台鐵現行閉塞區間系統是民國44年起陸續建置，為了遷就當時列車性能，所以設置的閉塞區間距離比較長，每一閉塞區間長度約1.5公里至2.5公里。

該研究指出，其實只要縮短瓶頸路段的閉塞區間，就可大幅降低列車延滯時間。例如某站過去是進站前的3.5公里設了2個閉塞區間，每閉塞區間長度約1.5公里至2公里；現在增加到6個閉塞區間，每個閉塞區間長400公尺至1公里不等。

想要縮短閉塞區間距離，除了要有待避區，很重要的一點是需要更新號誌系統。該研究指出，過去台鐵號誌只有紅燈、黃燈、綠燈3種時相，搭配台鐵列車目前的最大安全煞車距離約850公尺至1100公尺，加上100公尺安全緩衝距離，約950至1200公尺；若仿效日本京濱急行電鐵，將原有的紅燈、黃燈、綠燈再增加「抑速號誌」與「減速號誌」至台鐵現有系統，變成5時相號誌，單一閉塞區間最短長度可降至400公尺。

該研究以台南到屏東來模擬試算發現，縮短閉塞區間可大幅降低列車推擠延滯時間：無論是短程的區間車或中長程的城際列車，全程可減少76.2％待避時間；單一列車在站間也可減少50％延滯時間。

鄭永祥對本報表示，從台鐵民國44年針對設置閉塞區間的規範到現在已經快70年，一開始所設定的做法比較保守，也因為同時兼營鐵路貨運，將閉塞區間距離設得比較長，無可厚非；現在時空條件已經不同，車輛性能、號誌系統、營運需求，都不一樣。像今年中秋節高鐵塞爆，考量到高鐵新車還有4年才到位，此時台鐵應可承擔客運輸運責任。

鄭永祥說，台鐵明年公司化後，可以有創新的營運政策，台鐵在調整諸多做法時可以考量縮短閉塞區間，避免過多列車延誤，提高台鐵的營運韌性，讓台鐵及旅客雙贏。