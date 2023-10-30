為紓解新北市土城金城路交通壅塞，交通部高速公路局今（30）日舉行「金城交流道開工動土典禮」，行政院長陳建仁、交通部次長陳彥伯、新北市副市長朱惕之、立委吳琪銘及地方多位民代出席。整場典禮變相成為立委吳琪銘造勢大會，國民黨市議員呂家愷憤而離席，他痛批中央官員行政不中立，並建議吳琪銘為了自清，應向司法機關舉發陳建仁、陳彥伯。

北土城地區民眾目前多利用中和及土城交流道進出國道，造成尖峰時段經常性壅塞，為了提前因應土城地區未來發展，同時紓解國道3號土城及中和交流道車流壅塞情形，新北市府2012年起積極向中央爭取於土城及中和交流道之間新增金城交流道，以銜接土城區金城路，分流土城、中和交流道的車流，優化土城及中和地區聯外交通。

行政院長陳建仁致詞時多次「大力推崇吳琪銘」，還稱金城交流道是吳琪銘的「Baby」。同樣，交通部次長陳彥伯也大力稱讚吳琪銘，還脫口說出「吳委員你要繼續幹下去」、「我們更需要這樣的立法委員替大家服務」，並要與會民眾拍手支持。

市議員呂家愷原本受邀出席參加動土典禮，聽到官員行政不中立的言論，憤而提前離席，他說吳委員積極爭取興建交流道，但功勞絕不是他一人的，痛批中央官員「公私不分，有這種官員在的場合，不參加也罷。」呂建議，吳琪銘為了自清，應向司法單位舉發陳建仁、陳彥伯行政不中立。