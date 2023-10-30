黑毛屋招待所進駐嘉義耐斯王子大飯店17樓，提供日式風格的高檔新鮮餐飲。（廖素慧攝）

黑毛屋招待所進駐嘉義耐斯王子大飯店17樓，有精緻KTV包廂。（廖素慧攝）

嘉義市服務業人口逾8成，市府積極招商引資，打造嘉義市成為雲嘉南觀光休閒消費中心，吸引連鎖餐飲業接續插旗搶商機，耐斯王子大飯店與頂級品牌鍋物店合作，11月1日開始營運，市長黃敏惠表示，嘉義市魅力正盛，品牌店家都來結市。

耐斯廣場董事長陳志倫表示，嘉義市投資環境被看好，耐斯近幾年來持續引進日系品牌如無印良品、UNIQLO、大創，貼近消費者喜好及需求，餐飲方面是繼去年引入「老乾杯」，回響熱烈，今年再與乾杯集團旗下全新頂級鍋物品牌「黑毛屋招待所」合作，提供新鮮美食及精緻用餐體驗。

乾杯集團董事長兼總經理平出莊司表示，老乾杯在嘉義的表現非常出色，因而黑毛屋招待所全台首間據點就選在嘉義耐斯王子飯店，將於11月1日試營運，11月29日開幕。

黑毛屋招待所在耐斯王子大飯店17樓，總坪數約200坪，是目前規模最大的店，由日本知名設計師道下浩樹設計沉浸式日式精緻包廂，還有KTV，有日式仲居（專人接待）的服務。

黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉南觀光休閒消費中心，更是台灣西部走廊的新都心，市府與民間企業持續合作，招商引資，近年來成功吸引IKEA全球首間店中店、in89豪華影城、連鎖壽司品牌、福容大飯店投資嘉義市，展現對嘉義市產業發展的肯定。

黃敏惠還說，嘉義市服務業人口超過8成，3年多疫情艱困，仍連續4年創下營利事業銷售額新高，突破2776億元紀錄，顯見民間企業活力旺盛，耐斯是大家熟悉的品牌，也與時俱進，求新求變，迎來老乾杯、黑毛屋招待所，就是對城市經濟發展的肯定與鼓勵。