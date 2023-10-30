新北市林口水資源回收中心利用多餘空間，2020年設置約500坪太陽能板，為市庫增加約630萬額外收入，新北市水利局長說，選擇實際應用太陽能板在林口水資中心，就是為響應節能減碳，落實再生能源。

水利局表示，林口水資源回收中心除了生活污水處理及回收水利用之外，是首座兼具發電等多樣性功能的污水處理廠。除了將生活污水回收淨化處理後，再利用於街道澆灌、廁所沖洗等非接觸人體用途。

水利局說，新北市總污水處理量每日高達91萬噸，其中5座水資源回收中心約80萬噸，12座礫間處理約5萬噸，還有8座人工濕地約6萬噸，多元化的污水處理總量為全國之冠。

水利局說，除回收生活污水外，林口水資中心有大量閒置空間面積，為落實再生能源，水利局在不影響廠區操作維護及處理流程下引進太陽能發電，發電量從2020年建置至今約減碳673噸，相當於9萬棵樹吸收二氧化碳的量。

水利局說，選擇以太陽能發電並實際應用在林口水資中心，不僅能製造清潔能源，還能大幅減少碳排放，為改善環境帶來實際效益。