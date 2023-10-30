台北捷運近來事故不斷，常有延誤、故障，一名女性乘客30日於捷運葫洲站搭乘電梯時，竟遇到電梯快速下墜且震動，受困10分鐘後終於獲救。台北捷運公司表示，因電梯編碼器異常，致運行樓層不正確，旅客感受電梯震動並非發生電梯下墜情形，詳細異常原因將於收班後詳查，並派員親向旅客說明。

民眾於「我是東湖人」臉書社團發文表示，今早上班途中搭乘葫洲站2號出口的電梯，電梯門關上後伴隨震動快速下墜，最終下墜到就算門打開也出不去的深度，雖已按求救鈴，人員也回覆處理中，但電梯仍不斷晃動，期間還出現「人生跑馬燈」，受困10分鐘終於獲救，坐在辦公室仍止不住手抖。

北捷回覆，上午7時51分葫洲站1部電梯，有2位旅客搭乘時因編碼器異常，致運行樓層不正確，旅客於2分33秒後離開電梯，旅客感受電梯震動並非發生電梯下墜情形。電梯異常處理期間，旅客按壓車廂內對講機反映電梯異常，站務人員立即依程序處理及安撫旅客。

北捷指出，經確認電梯本身有自趨安全機制設計，且煞車功能正常，維修人員初步檢修為電梯編碼器異常並已修復，於上午10時30分開放旅客使用，至於詳細異常原因，將於收班後詳查。

北捷強調，非常重視旅客感受和外界關心，已由工安部門詳查故障原因，並將派員親向旅客說明。