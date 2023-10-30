幻藍小熊受邀為樂天桃猿開球，中為XXIN。(天空娛樂☓迷音樂提供)

幻藍小熊與樂天吉祥物。(天空娛樂☓迷音樂提供)

幻藍小熊下排左起：采甄、XXIN、Vicky、毓、容容；上排左起：許媛媛、Ayeon、Nico、BIDO。(天空娛樂☓迷音樂提供)

幻藍小熊（左起）許媛媛、采甄、毓、Ayeon、BIDO、XXIN、容容、NICO、Vicky)。(天空娛樂☓迷音樂提供)

「幻藍小熊」昨(29日)受邀代表樂天桃猿棒球隊為季後挑戰賽擔任開球嘉賓！首次踏入球場，女孩們除了開心興奮，更直呼能在上萬人面前接下這個重責大任相當榮幸，從未接觸棒球的她們，也在開球前接受集訓，擔任投球角色的Ayeon阿勇分享：「我學會在如何不受傷的情況下，快速、準確投到正確的目標。」也笑說其實很擔心被球砸到。

幻藍小熊從節目《未來少女》畢業，共歷經9次公演，6次冠軍，並結合最終人氣投票，以冠軍之姿成為節目中最後的贏家。對於能為本屆季後賽開球，幻藍小熊從接到任務的當天起，即表示緊張不已，XXIN表示：「我有一些朋友是啦啦隊，看到她們能把歡樂的氣氛帶給觀眾是一件很快樂的事；第一次正式到球場彩排的時候就已經起雞皮疙瘩，正式表演的時候看到滿場歡呼覺得不可思議。」BIDO也提到：「小時候有跟爸媽一起看球賽的經驗，所以這次能被邀請來樂天真的很幸福！」

為了此次開球，不僅9名成員全員到齊，也特別設計了一段看似千手觀音的「幻術開球」，並由Ayeon擔當投球手，成功為季後賽正式開球。女孩們為此親自到球場練習，直呼「投球不是想像中的簡單！」Ayeon也表示：「我發現有很多非常細節的動作，只要稍微失去集中力，球就會飛到其他地方，所以非常困難。棒球選手們真的很厲害！」

幻藍小熊將在11／17推出全新紀念專輯《FOR YOU》，預購首日限量1000多張就光速秒殺，以高人氣之姿稱霸各大實體榜。而為了回饋粉絲，幻藍小熊也在此次預購獻上禮物，包括與飾品品牌Lucy’s聯名的「幻藍小熊限量徽章」；更送上親筆信，每一封親筆信都是女孩們親手一一書寫，寫下了對大家的感謝，9人一共足足寫了1000多封信，甚至寫到深夜，誠意十足。