美國媒體報導，一名聯邦法官今天恢復對美國前總統川普下達的禁言令，限制川普針對他涉嫌試圖推翻2020年總統大選敗選結果一案發表公開聲明。

美國聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）對川普祭出禁言令，不准他在案件開審之前，公開抨擊檢察官、法院工作人員和潛在證人。

川普正在對禁言令提出上訴，這項禁令本月稍早實施後暫時被解除，以便讓川普的法律團隊有時間證明川普的言論在案件進入審理階段時不應受到限制。

此外，負責審理川普民事欺詐案的紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）也對川普下達禁言令。

川普目前在共和黨2024年總統大選提名戰中是呼聲最高的人選，他和兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）在紐約州被控誇大家族企業「川普集團」（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。

截至目前，川普已因兩度違反禁言令挨罰1萬5000美元（約新台幣48萬6000元）。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1121030