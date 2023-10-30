房價動輒破千萬，一名男子看到雲林一間全新透天厝800萬有找，還送5台冷氣、5萬元家電禮和全戶窗簾，唯一缺點是很偏遠，騎機車到市區要15分鐘，網友一面倒勸他別買，表示周邊沒有任何生活機能的房子，買了鐵定後悔。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，最近看了很多預售屋和新建案，靠近市區的都要1100萬以上，高房價讓他卻步，直到他看到一間開價800萬有找的全新透天厝，還送5台冷氣、5萬元的家電禮及全戶窗簾。

原PO說，該透天厝唯一缺點是位在雲林偏僻的鄉下，周圍都是田地、舊矮房，騎車到市區至少要花15分鐘，每天騎車到公司也要28分鐘，令他猶豫該買嗎？

網友看了透天厝的條件，一面倒勸別買，「這種偏鄉房別買了」、「這什麼破地方要800萬，自住超爛，要脫手還賣不掉」、「買了你鐵定會後悔」、「買來給自己找麻煩的，沒交通、沒建設、沒機能，一輩子都不可能發展，你買那幹嘛。」