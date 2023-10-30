台中東勢63歲失智廖姓老翁日前獨自坐在豐原街頭，豐原警分局翁子派出所警員黃俊銘取締交通違規時見狀，立刻上前關懷，只見廖翁頻頻說「想回家」，黃員查出其與中鋒臥床的胞兄同住，立刻送他返回東勢，只見家徒四壁令人不捨，新婚的黃員立刻自掏腰包買物資送暖，此舉獲得鄰居讚賞！

豐原警分局表示，翁子派出所警員黃俊銘日前中午在豐陽路取締違規停車時，見廖姓老翁獨自坐在人車往來頻繁的路旁，黃員擔心其安危，主動上前攀談關懷，但廖翁前言不對後語，不斷提到想要回家；經一番波折確認廖翁身分後，得知他與中風臥病在床的兄長同住，無人可到場接送，黃員便駕車護送廖翁返回東勢住處。

甫新婚的黃員見廖翁家徒四壁，為了讓他感受到家的溫暖，自掏腰包購買泡麵及飲用水送給他，家屬對於警方的暖心義舉頻頻致謝，街坊鄰居得知此事，無不稱讚員警扶危濟困的善良。

豐原分局長劉其賢表示，台灣逐漸邁入老年化的社會，老人失智的問題也越來越普遍，對於失智親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，建議可以讓他們身上攜帶得辨識身分、寫有家屬聯繫方式等物件，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。