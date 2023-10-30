黃金拍賣會倒數計時，法務部行政執行署桃園分署年8月間查封30條黃金各重1公斤黃金，查扣時市價4600萬元，但因為戰爭發生，黃金市價飆漲。目前已經該批黃金市價漲幅至6000多萬，將於31日在桃園分署拍賣。

桃園分署指出，31日上午8時30分開始登記、10時開始拍賣，該批黃金9999純度，重量達公斤。拍賣總共分14個標別，前8個標別以3條為一標之方式拍賣，後6個標別，則單條為一標的方式拍賣。而民眾須以50張千元鈔票的現金，或是刷卡繳交5萬元保證金才能登記進場或者閱覽拍賣標的物，若順利得標，則當場以信用卡刷卡支付，或者下午2時前完成匯款。以確保當日下午3時30分前桃園分署可查得機關帳戶之入帳紀錄。

其他詳細拍賣資訊，請參考桃園分署官方網站所公布之拍賣公告及訊息。如有任何疑問，歡迎撥打（03）3579573轉1425洽承辦人詢問。