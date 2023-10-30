高市府民政局為了慶祝2023移民節，特別舉辦高雄市最大新住民文化交流饗宴「臻愛新家人 幸福in高雄」多元文化市集活動，將於11月4日在高雄大遠百1樓戶外廣場熱鬧登場，高市府邀請民眾一同歡慶移民節，感受多元城市的異國文化風情。

民政局表示，高市府相當重視新住民朋友的生活，今年高雄各戶政事務所結合在地新住民NGO團體辦理31場內容豐富且多元的學習課程，深獲新住民朋友喜愛，為展現學習成果並提供文化交流平台，民政局特別規畫將多元文化市集融入嘉年華活動的氛圍，廣邀新住民團體在周末午后時光享受異國美食及感受各國有趣的特色文化，建構多元文化社會。

民政局指出，活動當天除了有越南美女帶來斗笠舞表演，還有火辣辣的肚皮舞、憾動心弦的西班牙鬥牛舞、神韻靈動的印尼峇里島迎賓舞、讓人目不轉睛的大頭泡泡哥哥魔術秀及Honey樂團歌手現場演唱動人心弦的歌曲。

另外，在市集攤位區，有各式各樣好玩有趣的異國童玩、闖關遊戲、挑戰印尼頂上水果塔走步、體驗牛角經絡鬆筋、越南星星燈籠DIY及鮮味十足的南洋風味炸魷魚、泰式搖搖冰等26個好逛好玩的攤位，不用出國就彷彿置身於地球村，體驗各種新奇有趣的異國文化。