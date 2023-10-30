「可食地景」是一種讓城市環境綠美化的方式，種植可食蔬果的同時，也供城市空間變得更加綠意盎然。（新北市景觀處提供／蔡亞樺新北傳真）

聯合國大會（UNGA）將每年10月31日定為世界城市日，促進國際社會對全球城市化的興趣，新北市景觀處辦理「2024新板可食地景市都市農夫訓練營」，從11月6日開放報名至11月27日，共150個名額，園圃種植使用時間為期1年，歡迎有興趣民眾報名參加。

景觀處表示，可食地景為環境營造的方法之一，透過種植可食用植栽如蔬菜、水果及香草等為主，兼具實用與景觀效益，不但可活化閒置或低度利用之空間，提升環境美感，也可以讓親友或鄰里一同投入參與，達到促進社會交流的正面效益。

景觀處長林俊德說，新板可食地景是城市中難得的的都市田園，學園成立自主管理組織，實踐可食地景的共好概念，並增加社會互動，歡迎有興趣的市民於11月6日至景觀處官網(https://www.landscaping.ntpc.gov.tw/cht/index.php)下載報名資料並寄送至景觀處辦公室（新北市板橋區中山路1段143號5樓）。