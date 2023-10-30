溫妮（左）28日舉辦生日演唱會。（溫妮工作室提供）

溫妮（左）28日邀陳勢安同台合唱。（溫妮工作室提供）

溫妮（WINNI）28日舉辦「WinniBao」生日演唱會，結合演唱會、實境秀、2D插畫三大元素，將演唱會舞台打造成漢堡店，一圓闆娘夢。對穿搭十分有想法的她，以黃色短版襯衫、短裙登台，開場一連送上〈問你呦〉等歌；除了表達感謝大家把時間空下來參與，也感性說出心聲鼓勵樂迷：「大家都會有難過的時刻，不要害怕這樣的自己，接受這樣的自己，陰影都會散去，一切就等待愛。」

演藝事多元發展的溫妮，近期又新增「BOOM！怪物星人」團員身份，她在演唱會上跟樂迷分享創作心路歷程，表示「BOOM！怪物星人」與團員各自貢獻創作，自認對自己的創作有信心，希望大家能聽聽最新的作品。緊接著溫妮走向延伸舞台，近距離對著樂迷演唱〈只是普通人〉跟〈我〉，由於〈我〉的歌詞表達溫妮希望能用各種面向的自己真實面對大家，唱著唱著就忍不住因感觸太深而落淚，溫泉蛋們馬上接唱應援。緊接著在唱〈不想努力〉之前，溫妮表達偶爾也想休息、不想努力的心境，鼓勵樂迷「不要被別人的言語影響，休息是為了走更長遠的路。」

在感性情緒過後，溫妮邀請1C、1DA、堯、Sir哥、班班、孟哲共六名木曜幕後夥伴以及親妹妹瑋薇登台，嘉賓們擔任「周邊商品」走秀模特兒，溫妮也訪問眾多木曜幕後夥伴聊聊近況，讓全場木曜粉絲驚喜不已。此外，樂迷溫泉蛋們私下也訂製生日蛋糕，由工作夥伴端出上台，眾人共同在台上幫溫妮慶生；接著溫妮與蔡哥、木曜幕後夥伴共同合唱活力十足的創作〈矮還愛〉，恰逢萬聖節眾人在台上發送糖果給現場觀眾，濃厚的歡樂氛圍再次掀起演唱會高潮。

陳勢安在演唱會尾端登場，與溫妮首次公開合唱〈灰色定格〉，為了這次演出陳勢安特別重新設計溫妮solo歌曲為男女合唱版，兩人合唱讓全場聽得如癡如醉。溫妮在合唱完後表示很希望能再多聽陳勢安演唱，詢問陳勢安能否讓樂迷點歌？台下幸運觀眾大膽點了〈天后〉，陳勢安也立刻表示很開心能解鎖「在溫妮的場子與樂迷大合唱」的機會，加碼獻唱〈天后〉，全場大合唱聲音相當宏亮。

興頭上的溫妮再次問陳勢安難得合作能否多唱一點？陳勢安笑虧溫妮：「一直被妳凹，但今天妳生日怎麼凹都可以！」並演唱新歌〈全世界我只想保護你〉。陳勢安唱完新曲後，溫妮忽然想起Shawn尚融坐在台下，立即詢問Shawn尚融還有沒有想聽兩人合唱哪些歌？Shawn尚融點了〈唯一〉，未曾排練過的陳勢安跟溫妮立刻合唱展現兩人的好默契，兩人首次同台演唱多首嗨翻全場樂迷。