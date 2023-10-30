台南人劇團新創《寶島曼波Formosa》台味音樂劇。（葫蘆墩文化中心提供）

《寶島曼波Formosa》以工地秀演出為概念打造一場充滿台味的音樂劇。（葫蘆墩文化中心提供）

《寶島曼波Formosa》原創音樂劇將於11月4日晚間7時在豐原田心公園盛大登場，力邀全方位女星方文琳、方宥心、張仰瑄領銜主演，以充滿懷舊風情工地秀的故事背景，再現台灣經濟奇蹟時期特有的庶民娛樂。豐原葫蘆墩文化中心表示，台中僅此一場，歡迎民眾相招重溫肩並肩緊密看戲的美好時光。

《寶島曼波Formosa》由台中市文化局與國家兩廳院共同主辦，將於豐原區田心公園免費獻演，讓更多市民鄉親得以欣賞精采演出。本劇故事圍繞在3個不同世代的女性，以工地秀演出為概念，透過主持人的說學逗唱及歌舞演員的表演模仿，打造一場充滿台味的音樂劇體驗。

葫蘆墩文化中心表示，《寶島曼波Formosa》由歌、舞、演皆有卓越表現的3位女星同台展技，曾獲金鐘獎肯定的女星方文琳，以精湛演技詮釋忍痛賣掉父親老房子的苦楚與掙扎；實力派唱將方宥心則飾演熱血的菜鳥房仲，又歌又舞展現國台語雙聲道的精采場面；而優秀音樂劇演員張仰瑄化身資深舞小姐，用內斂情感演繹拚搏一輩子，只為了有個家的幽微心聲。

文化局說明，現場將演唱「寶島曼波」、「海海人生」等多首原創與經典歌曲，搭配精湛歌舞演出，結合暖心劇情和歡鬧秀場娛樂，串起台灣80年代至今的社會變遷和人情冷暖，讓台下成長於不同年代的觀眾，都能在笑聲與淚水中找到共鳴，同時對家有更多的理解、包容和想望，是一場不容錯過的演出，除了表演，現場還有豐富有趣的親子互動遊戲，參加即有機會領取活動好禮，歡迎市民朋友一起開心度過周六秋夜時光。