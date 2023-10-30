李善均與GD（權志龍）近期捲入吸毒風波，導致南韓演藝圈許多藝人受牽連，對此，警方也在30日記者會中說明；而自27日透過律師發出聲明強調「沒有吸毒」的GD，在被警方限制出境後便神隱，直到今（30）他所創立的品牌低調發文，悼念過去梨泰院意外的受難者，讓粉絲相當心疼。

自李善均與GD爆出吸毒後，南韓演藝圈涉毒謠言傳得沸沸揚揚，許多大咖藝人都遭到牽連，包括BTS、(G)I-DLE隊長小娟和LE SSERAFIM隊長采源等，經紀公司都在第一時間出面否認，根據《KBS NEWS》報導，南韓警方也在30日記者座談會上針對此事回應，目前涉嫌的人只有GD及李善均，否認有其他藝人涉案。

然而，GD自透過律師發出正式發布聲明後，便再無對外做出回應，直到今（30）日他的自創品牌IG發出限時動態，向梨泰院踩踏事件中喪生的罹難者表現哀悼之意：「為逝者祈求冥福」令不少粉絲動容。

GD自創品牌IG發文向梨泰院踩踏事件中喪生的罹難者表示哀悼。（圖／翻攝自peaceminusonedotcom IG）

目前警方已經對李善均、權志龍、聲色場所室長A某、醫生和聲色場所服務人員共5人以吸毒嫌疑立案，雖李善均初步試劑檢查結果為陰性，但警方有採集他的尿液和毛髮送到國科所申請緊急精密檢驗，目前正在等待結果，二次傳喚時間還不確定；至於權志龍部分，警方則回應「正在確認調查到的狀況和內容，目前還不是談論傳喚的階段」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！