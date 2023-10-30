球迷舉著泰勒絲的標語和凱爾西的照片。（美聯社資料照）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的新男友是NFL酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce），泰勒絲多次進入球場為凱爾西加油。美媒甚至還整理出「泰勒絲地圖」，以酋長隊的客場比賽做為捕捉泰勒絲的機會。

凱爾西是美式足球史上超一流的近端鋒（簡稱TE），拿過兩次超級盃冠軍，連續8年入選明星賽。然而再厲害的運動員，在知名度方面也很難比肩流行音樂界的巨星，何況泰勒絲被認為是21世紀最具影響力的女星之一。現在美媒緊追著酋長隊的比賽，重點卻放在泰勒絲身上，用她的新聞猛洗體育版面，引起部分球迷不滿。

有球迷在網路譏諷：「我真的不想再看到她了。」「以前每天都是卡戴珊，現在又來了一個。」「她還有些部位沒整到。」真人秀女星卡戴珊（Khloe Kardashian）與崔斯坦湯普生（Tristan Thompson）的愛情故事一度也是搞得職籃版面不得安寧，把NBA當成她的實境秀舞台。

日本職業運動員也有娶了女明星之後新聞不斷，例如早年的相撲橫綱貴乃花與女星宮澤理惠，中職傳奇名將黃甘霖也曾自嘲老婆A-Lin後來變得比他還有名。A-Rod當初和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）交往的時候，A-Rod也被一些中南美歌迷稱為「J.Lo的男友。」