海軍陸戰隊頻頻出現械彈失竊及外流事件，雖然都不具實質殺傷力，但也凸顯內管理及軍紀出現問題。國防部長邱國正上午在立法院答詢時表示，這是人謀不臧造成執行有漏洞，問題在高層幹部，目前責任已向上追到指揮官。

民進黨立委林靜儀質詢，陸戰隊刺針飛彈發射筒流出，目前軍方調查現況?到底問題出在哪裡?邱國正答詢時表示，很多人看了很意外，尤其軍中長官，但這不是意外，是「意內」，幹部該管的沒有管，就是軍紀、紀律的問題。目前國防部已經追到旅級、指揮部層級。

邱國正還強調，人謀不臧是國軍一而再、再而三出問題的原因，而且問題在高層幹部，執行上不能怪基層。尤其是帶部隊是有方法的，不能將問題一昧都推到基層幹部，一位基層幹部畢竟經驗不夠。

邱國正說，他一再告誡高層幹部，不是坐在那裡下命令就好，為何要聯合編組，要看做了沒有，事後要講，現在問題出來了，就代表部隊有漏洞。國防部已追到旅級、指揮部。