許光漢在18年後來到日本，踏上與初戀重逢的旅程。（翻滾吧男孩電影提供）

《青春18x2 通往有你的旅程》前導海報。（翻滾吧男孩電影提供）

男神許光漢近來好消息不斷，先入圍今年第60屆金馬獎最佳男主角獎，也在30日公布和日星清原果耶共同主演的台日合拍電影《青春18x2 通往有你的旅程》，將於明年3月14日白色情人節在台上映，搶先日本2個月提前登上大銀幕。

30日公開最新前導預告和海報，海報上呈現許光漢從18歲到36歲心境上的轉變，從一個即將進入大學的純情男孩，在經歷過歲月的磨練後，成為成熟卻又帶有遺憾的大人。許光漢表示拍攝前便思考過該做什麼變化：「我自己給Jimmy（男主角名）這個角色設定一點模糊感，因為他在這18年之間，心裡是有點忐忑、不確定的。」

預告中許光漢和清原果耶聽著同一副耳機，兩人害羞又生澀的互動讓人看了會不禁懷念起初戀的曖昧美好時刻。許光漢分享這次和清原果耶的合作，雖然一開始因為語言關係，比較難溝通和聊天，但培養了默契後也會互相開玩笑，他稱讚清原果耶有著成熟的靈魂：「不論在應對之中，或是演戲時的專業表現，她都不像一位21歲的女孩，讓我很佩服。」同時惋惜在台拍攝時沒時間好好帶她去吃在地小吃。

本片堅強的幕後團隊也是吸引許光漢接演的原因之一，許光漢表示一直很想跟藤井道人導演合作，曾看過他的作品、對於導演詮釋電影的方式很感興趣。這次合作後，發現藤井導演很細膩且非常有想像力，「導演會講一些氛圍感的東西，比方說這場戲希望我像是睜開眼像剛出生的嬰兒，這是我之前沒有遇過的導戲方式，對我來講是蠻受用的。」

因《青春18x2》首次擔任監製的金馬影帝張震則分享：「國際拍攝是一個考驗也是學習機會，它讓不同工作及文化背景的電影人有了更多交流，給予影片不同的魅力。我一直以來都有關注藤井導演的作品，非常欣賞他電影獨特的魅力，在拍攝中我非常信任導演，尊重且支持創作者的想法。」對於許光漢和清原果耶兩位優秀演員之間的火花，張震更是驚艷不已。