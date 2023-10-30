第十屆新加坡-馬來西亞領導人非正式峰會今（30）日於新加坡總統府舉行。兩國領導人共同見證雙方簽署重要領域合作協議後，召開記者會。

據新加坡媒體報導，馬國首相兼財政部長安華應新加坡總理李顯龍邀請，昨（29）日率團訪新，參加第十屆新馬領導人非正式峰會。這場高峰會因疫情停辦3年，上一屆峰會於2019年4月，在馬來西亞布城舉行。

安華今早拜會星國總統尚達曼，也和李顯龍舉辦「四眼會談」，兩國代表團也展開雙邊會談，並且共同見證雙方簽署重要領域合作協議。