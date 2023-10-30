民進黨新竹市黨籍議員與立委參選人林志潔（右五）30日同聲譴責新竹市警局，要求警方不能漠視民眾人身安全要積極偵辦臉譜人。（陳育賢攝）

民進黨新竹市黨籍議員30日上午至新竹市警局，要求警方不能漠視民眾人身安全，要積極偵辦臉譜人，右二為市警局副局長傅孟煒。（陳育賢攝）

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「新政治提款機」變妝人在本月28日晚間的新竹市萬聖節大遊行中，遭8名臉譜黑衣人包圍，期間臉譜人不斷抽菸、吃檳榔，嚇壞一旁家長與小孩，整整1小時警方都沒有作為，民進黨新竹市黨籍議員與立委參選人林志潔30日同聲譴責新竹市警局，要求警方不能漠視民眾人身安全要積極偵辦，揪出8名臉譜人及幕後主導者。警方則表示，目前已報請檢察官指揮偵辦，但偵查內容不公開。

林志潔今天上午與民進黨黨籍市議員共同舉行記者會，同聲譴責新竹市警方在日前的萬聖節大遊行活動中，對於「提款機」人遭臉譜黑衣人包圍，雖有員警在旁，但卻沒有作為，放任臉譜人包圍提款機整整1個小時，讓想跟提款機要糖果的孩子們無法順利接近提款機，現場家長怨聲四起。

只有在被害人被包圍足足1個小時後，警方才在現場市議員陳建名、楊玲宜、劉祟顯及大批家長大聲疾呼下，遲遲才將1名不斷抽菸的臉譜人帶回盤查，並依菸害防制法裁罰。\