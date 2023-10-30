陳姓女車手偽裝成公司會計到銀行提領贓款，半年提領超過2.5億元。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心去年6月接獲報案，追查1假投資真詐騙案，今年9月破獲紀姓主嫌為首的17人假投資真詐騙集團，其中1名陳姓女車手，偽裝成公司會計形象，去年9月間到今年1月多從各銀行提領超過2.5億元，警方依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

中打去年6月接獲報案，有假投資詐欺集團以高報酬為誘因，鼓吹民眾加入股票投資群組及假投資平台，並宣稱按指示操作即可翻倍獲利，以高獲利數據使被害人提高意願持續投入本金，被害人財損動輒達千萬元，警方組成專案小組積極查處並報請台中地檢署指揮偵辦。

根據調查，該假投資詐欺集團先找人頭設立工商行號，在用公司名義向銀行誆稱有貨款往來，取得公司帳戶後，教導被害人以貨款名目為由匯款，再由集團吸收的車手以公司會計名義到銀行臨櫃提領。

據了解，其中1名陳姓女車手因缺錢被吸收，以OL裝扮成公司會計到銀行提領贓款，1次提領金額高達400萬到700萬元間，半年內就提領超過2.5億元，依照車手行情抽2.5％-5％計算，短短半年陳姓女車手就賺超過500萬元。

專案小組蒐證完備後，持台中地方法院搜索票及拘票在台中市、新北市及台南市等地分6次執行查緝行動，溯源追查收贓洗錢紀姓水商等17人到案，查扣現金1100萬元、筆記本、存摺等贓證物，依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送台中地方檢察署偵辦。

刑事警察局今年6月成立中部詐欺偵查中心，由中部打擊犯罪中心指派3個專責隊進駐，成立至今共緝獲17團詐欺集團，查獲257名集團各層級幹部，其中不乏天道盟、四海幫等黑道幫派，查扣不法犯罪所得現金4500萬餘元，並向法院聲請裁定扣押犯嫌名下價值逾5600萬元之房產、豪車、名錶等奢侈品，合計查扣不法所得逾1億元。