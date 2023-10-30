台灣超商密度高居世界第一，龍頭7-ELEVEn插旗各鄉鎮，不過本島卻有1行政區「實質上」無小7進駐，直到30日終於迎來改變。臉書「台南式 Tainan Style」分享，7-ELEVEn龍崎門市30日、31日試營運4小時，11月起調整為營業半天。當地鄉親超期待，直呼「以後買東西更方便了」。

台南市龍崎區雖然有關南、關北兩間7-ELEVEn門市，但設置地點都位在國道3號關廟服務區內（南下、北上各一），如果不走高速公路，根本無法進入消費，對龍崎居民來說等於「看得到吃不到」。

龍崎門市前身為公有市場，連招牌都特別可愛。（翻攝台南式 Tainan Style臉書）

龍崎區公所以舊公有零售市場為基地辦理招商，祭出超低月租2000元，今年7月終於確定由7-ELEVEn進駐，10月1日完成簽約，11月起正式開門做生意，營業時間為上午7點至晚間7點。

龍崎區人口不到4000人，當地居民非常期盼小7進駐。「台南式 Tainan Style」指出，門市正對面為虎形山公園，「就是那個每次辦空山祭都擠爆的虎形山公園」，龍崎人終於有超商囉。

7-ELEVEn近年陸續在沙漠區和偏遠鄉鎮開店，包括台南左鎮、屏東來義、台東延平及金峰鄉，加上龍崎，正式完成本島拼圖；若以全國論，僅金門縣烏坵鄉還沒有小7。