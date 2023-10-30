林頤原推出首張個人創作EP《32》。（華納音樂提供）

TRASH樂團吉他手林頤原（Euan）單飛推出首張個人創作EP《32》，將於明（31日）正式在各大數位音樂平台發行！從TRASH搖滾吉他手「頤原」華麗蛻變個人身份「林頤原Euan」，林頤原推出個人首張作品，更下定決心剪短留了10年長髮以全新造型示人，象徵著他的變革與音樂風格的轉變。

這張作品自疫情起即運釀許久，林頤原分享：「那時候因為疫情，剛滿30歲的我因為關在家裡不斷問自己『是否有什麼沒做會遺憾的事？』因此有了這個念頭。」他透露自己其實在學生時期曾擔任樂團主唱，卻對自己的聲音沒有太大的自信，為了完成這個夢想，林頤原在疫情期間找了唱歌老師重新學習，也一邊慢慢的創作，身邊的朋友、包括TRASH的團員們也都給予他很強大的支持及鼓勵，「第一次把歌放給團員聽的時候，大家反應都很驚喜，因為跟在樂團裡的狀態很不同，也都很期待我接下來的發展」。

作品集結邁入30的心境，林頤原分享：「20邁入30的這一段時間，常會陷入自我懷疑，總覺得應該要成就些什麼，否則30歲以後就來不及了；不過當開始進入30歲的階段，會突然發現曾經的焦慮、過分苛求和煩惱都以漸漸消散，所以EP的同名單曲〈32〉，是想提醒自己也想跟大家說，只要往前走，一切都會迎刃而解。」

為了新作品，林頤原也在造型上做了難得的變化，一向在TRASH裡以長髮造型讓人印象深刻的他，這次竟下定決心剪短留了10年的長髮；就連造型及妝容都有著與在TRASH中相當巨大的不同，「決定有這些改變，很大一個因素是我想這樣做很久了，想讓大家看到我的多元性，也象徵我自己在音樂上的重大變革」。