喜樂島聯盟主席、高市立委參選人郭倍宏一句話「突破盲點」狠批，當初黃捷是怎麼嚴厲批評韓國瑜選台灣總統？「一樣在台灣，哪來落跑問題？」（摘自郭倍宏臉書）

高市鳳山區議員黃捷接棒立委趙天麟參選第6選區立委，未料挨批空降「落跑」，黃捷駁斥稱「一直都在高雄，沒有離開過」。對此，喜樂島聯盟主席、高市立委參選人郭倍宏一句話「突破盲點」狠批，當初黃捷是怎麼嚴厲批評韓國瑜選台灣總統？「一樣在台灣，哪來落跑問題？」

針對外界質疑落跑參選，黃捷29日回應，因為自己在高雄出生長大，高雄一直是她的生活圈，而她的高中母校高雄女中也在前金區，所以她一直都在高雄，沒有離開過，而她從政以來，也一直都在為高雄努力、打拚，現在有機會為高雄承擔更大的責任，她會義無反顧且全力以赴。

郭倍宏怒批，誠信是政治人物的第一天條，黃捷空降第6選區參選立委，今年8月才正式加入民進黨的黃議員去年才連任議員，黃議員日前到新北輔選黨籍同志時狂批侯友宜落跑，在批判別人落跑時，是否忘了自己正是落跑的代言人？落跑就是對該區選民的付託忘得一乾二淨，誠信蕩然無存。

郭倍宏直言，韓國瑜選上市長，再選台灣總統，一樣是在台灣，一樣是服務台灣人民，哪來的落跑問題，妳當時如何嚴厲批判的？妳現在也跟著流行帶職參選，選輸了再回原選區繼續當議員。這對高雄第6選區的選民是極度不尊重，好像到此一遊，觀光兼渡假，還喊話要黃捷辭去議員職務再參選。

前「罷捷」團體發言人徐尚賢不排除發動第2次罷免行動，他今不以為然痛批，2023年10月29日的黃捷又再度打臉2019年5月25日的黃捷，若照此邏輯，韓國瑜的生活圈一直都是在中華民國，無論出生成長或是就讀軍校，從政以來也從來沒有離開過中華民國，因此沒有所謂空降的問題，也沒有落跑的問題。

徐尚賢怒斥，黃捷強詞奪理、狡猾強辯，真是夠了啦，民進黨若要再硬坳就太難看了！「笨蛋！問題在雙標！」，帶職參選並不違法也不可恥，最可恥又無法無天的是「綠能大家都不能，一切標準由民進黨說了算！」懂了嗎？笨蛋！