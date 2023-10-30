相信許多人都有這樣的經驗，到醫院看診時，聽到醫護人員間的對話卻完全聽不懂。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金就分享，數個內行人才會懂的醫療用語，像是妞胚就是新病人（New patient）的意思，接妞胚代表新病人來了，要去問病史做檢查；很ㄔㄨㄚ，即為Trouble，指很忙碌、病情嚴重。
陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，有些醫療術語是只有「巷子內」的人才會懂的，並特別整理出來跟民眾分享：
●學（拉長音）：學姐，第一字拉長音，第二字不發聲，通常是有事要求學姐的時候會用到。
●從頭唱：唱表示交班，休假回來，面對陌生的病人，就要「從頭唱」。
●摸咪／摸咪挺：morning meeting，晨會。
●吸ㄟ：Cancer，癌症。
●摳龍吸ㄟ：Colon cancer，大腸癌。
●ㄎㄧ 莫：Chemo（therapy），化療。
●咻：Suture，縫合，例如咻哪裡？咻幾針？
●妞胚：New patient，新病人，接妞胚代表新病人來了，要去問病史做檢查。
●很馬：Malignant，原意是惡性腫瘤，用指態度惡劣、擺爛。
●很ㄔㄨㄚ：Trouble，很忙碌、病情嚴重。
●飛ㄇ哩：Family，病人家屬。
●很ㄇ：Murmur ，愛碎碎唸，意指愛碎念、很挑剔。
●殺一下：Suction，抽一下痰。
●阿浪：Alarm，生理監視器的警報或者叫人鈴。
●滂：Puncture，指穿刺。
●滂嘎死：Puncture Gas，指抽動脈血的意思。
●賽奇：Psychic，指有精神疾病或無法理解的行為
●灰累：Failure，失敗，用在插管或procedure處置時。
●AP： Antepartum，指生產前，也就是「懷孕中」要照Portable，AP趕快躲一下。
●彈：指彈休，就是突然被告知可以「提早下班」或「不用出來上班」。
●杯葛：Bag，指點滴袋
●U咖：尿液培養。
●不辣咖：血液培養。
●掰一下：Biopsy，指切片。
●Bonjour：台語，意即碎石術。
●牛肉西施：Neurosis，指很容易擔心焦慮。
●狹客：Shock，休克，指病人血壓低，器官灌流不足。
●歐卡：OHCA，Out of hospital cardiac arrest，指到院前心跳停止。
該則貼文一出，立刻獲得廣大迴響，網友紛紛表示，「好可怕，也太完整了，整個歷歷在目回憶湧現」、「我在美國學的nursing，回台灣花了好幾個月才適應」、「之前家人住院遇到醫生來巡房時一開始都會想努力聽醫護的對話，但沒幾秒這些名詞出來後就放棄了，覺得頭痛。」陳志金也打趣說道，可以列入「新進人員手冊」。
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