民進黨總統參選人賴清德11月4日將在仁德區成立全台首間競選總部，競選團隊製作競總地圖預備大量群眾在周邊停車。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

民進黨總統參選人賴清德11月4日將在仁德區中山路與文忠路口成立全台首間競選總部，正值「藍白合」話題，激起賴在本命區的支持者危機意識，綠營預計強勢動員1萬至1萬5000人，競總執行總幹事蔡筱薇強調「不能漏氣」盼綠營展現團結氛圍。

蔡筱薇身為賴系子弟兵，這次一手負責競總大會各項執行細節。她認為台南市民與賴清德有深厚的政治感情，因為賴的政治生涯從國大代表、立委、市長到前往中央，一路都有台南市民支持，令賴對台南市民也有革命情感。

蔡筱薇提到，過去在總統大選、公投等重要選舉，台南的投票結果對綠營來說都是指標，這次又是賴清德的本命區，率先在台南成立競選總部，能否衝出氣勢備受矚目。

據了解，賴清德11月初的台南市競總大會，地方正如火如荼分配動員數，各民代都有責任人數，另外再號召姊妹後援會、醫界聯盟、百工百業與宗教等產業團體，預計至少動員1萬至1萬5000人，營造震撼大場面。

正值國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜與柯文哲配對話題，台南市綠營支持者憂心「藍白合」危機，蔡筱薇認為此舉更加深綠營團結的危機意識，競總大會回報出席人數踴躍，目前最擔心會場動線不良，龐大群眾造成交通堵塞。