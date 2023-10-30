桃園市創新獅子會和桃園市讓愛飛揚公益慈善協會，每月固定在桃園地區舉辦捐血活動，日前募得善款，在桃園市政府前捐贈新竹捐血中心價值100萬的捐血公務車，由議長邱奕勝主持並致贈感謝狀。

桃園市創新獅子會創會長胡家豪及桃園市讓愛飛揚理事長胡碧惠共同發起，召集許多企業團體、善心人士加入公益行列，近年來舉辦捐血活動，也捐贈設備及物資給弱勢獨居老人、偏鄉學童和其他弱勢團體，本次透過捐贈拋磚引玉，喚起更多企業團體、善心人士，將愛心化為行動，點燃希望之光。

創會長胡家豪表示，定期舉辦捐血活動，讓民眾可以伸出手臂做有意義的活動，捐贈公務車也讓捐血中心能更有效率處理捐血業務，讓急需輸血的病患能即時獲得治療；桃園市讓愛飛揚理事長胡碧惠也相信即便是一點點付出的每份善心，都能讓愛傳遞散播出去，讓社會更加祥和美好。

捐贈單位包含鐵工盛有限公司、全力投資有限公司、林承緯、林佳頡、謝濱鴻、吉璘地產開發有限公司、裕盛發建設股份有限公司、台灣警雁關懷協會桃園分會、桃園市讓愛飛揚公益慈善協會、桃園市創新獅子會。