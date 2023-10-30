昨日民眾黨總統參選人柯文哲表示，農民保險就是只要從事農業就會支付保證薪，農產沒有仍會給薪水，認為是大撒幣。農業金融署今(30)日表示，對柯文哲搞混農民健康保險和農業保險，深感遺憾。

農金署表示，農業保險屬於農作物保險，與農民健康保險並不同，農業保險除了將天然災害導致農民產量減損納入承保事故，在朝野立委一致共識推動下也將疫病、蟲害、市場價格等非天然災害因素亦納入保障範圍，農業保險農民須自繳部分保費，有助於提升農民風險管理意識，絕非大撒幣。

農金署指出，為安定農民收益，農業部自2017年起擴大推動農業保險，截至今年9月底已開辦27種品項、43張保單，累計投保件數62.4萬件、投保面積57.5萬公頃，目前覆蓋率達52％，至於理賠件數及金額分別為4.3萬件及25億元，提供農民營農最實質的保障。

農金署表示，2021年正式施行《農業保險法》，在草案審查期間除將天然災害導致農民產量減損納入承保事故外，在朝野立委一致共識推動下，並將疫病、蟲害、市場價格等非天然災害因素亦納入保障範圍，使農民營農獲得全方位保障，也讓更多人願意從農。

農金署表示，這7年多來建立「三保一金」四大農民福利體系，開辦「農民職業災害保險」，從農過程如發生職災可獲理賠，精進「農民健康保險」，並建立「農民退休儲金制度」，加上老農津貼提供農民退休雙重保障，另為降低農漁民經營風險擴大「農業保險」，農作如遇天災等情形能獲理賠，讓農民不用再看天吃飯，請政治人物勿以一句大撒幣抹滅政府照顧農民的決心。