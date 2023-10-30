7-11 i預購平台11月23日前推全館天天免運，美妝等最低111元起、熱銷家電599元起。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

雙11前網購並選萊爾富取貨，並於11月14日至11月18日取件可獲20元購物金。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart App推新服務「店到店訂單建立」，且指定大小的包裹運費限時享減免。（摘自OKmart臉書／朱世凱台北傳真）

電商年度大檔雙11倒數，據外部統計，近5成消費者網購最關心物流到貨時間的穩定度，讓據點數眾多又24小時可取貨的超商成為不少人首選，雙11包裹量較平時增加約3成。超商即日起除了配送產能提升、取貨送購物金外，自家網購平台也有免運費、保養品促銷搶食電商市場大餅。

資策會去年調查，台灣消費者在電商購物節年度平均消費金額較前年成長逾4成。全家看好今年表現，新台中物流中心首度加入戰局，提升包裹配送產能3成並節省30％人力成本；另「好賣＋」開店平台11月起將推商品整合專區，包含時下最受歡迎的夯品、當季節慶主題商品等為小賣家爭取曝光，11月1日至11月11日加碼賣家免運活動，提供11萬組限量免運折扣金。「全家行動購」現也有購物盛典，包括糕點免運、保健品下殺2折起等。

7-11網路購物平台「賣貨便」即起至11月25日只要輸入優惠碼「好事成雙」，即可享指定賣場免運，期間還可領取全站折價券包括滿777元折88元、滿555元折66元；活動期間賣貨便新會員可獲3張免運券。7-11安心取自11月3日起搶先推「門市取貨送滿額立折優惠券」活動，消費者於11月12日前就近到逾6800家門市領取網購包裹，可獲滿額折25元優惠券。i預購平台11月23日前推全館天天免運，美妝等最低111元起。

萊爾富一年所發出的會員點數破100億點，為了讓會員更好利用點數，11月14日前於Life VIP APP內的「Hi點商城」祭出優惠，指定商品最低3.5折起，像是CORSICA櫻花嫩白身體乳1000 mL，原價580元，會員可使用50 Hi點加205元換購；另推每日限量十萬組滿額購物金活動，雙11前網購並選萊爾富取貨，11月14日至11月18日完成取件可獲20元購物金。

通膨持續，運費能省則省，OKmart App推新服務「店到店訂單建立」，最低28元就能寄出，且12月13日前5公斤內且長寬高滿足標準的貨品，運費只要35元，等同現省25元。