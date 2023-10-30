韓國國防部29日公布撤換全部7名四星大將，任命海軍作戰司令部司令金明秀海軍中將接任聯合參謀本部議長。韓國媒體指出，韓前總統文在寅執政時期晉升至中將以上軍人，幾乎從軍隊領導層消失。

人事調整涉及聯合參謀本部議長、海陸空三軍參謀長、韓美聯合軍司令部副司令、陸軍地面作戰司令部司令和第二作戰司令部司令。金明秀是韓軍自1994年從聯合國軍司令部取回作戰控制權以來，首次有中將獲擢升至大將同時任聯合參謀本部議長，也是相隔10年再有海軍軍官擔任該職。

聯合參謀本部議長主要由陸軍軍官擔任，金明秀是第5位來自其他軍種的議長，其任命將於30日內閣會議上獲准。此次人事調整中，只有新任韓美聯合軍司令部副司令姜信哲，是在文在寅執政時期晉升至中將。韓媒引述國防部相關人士稱，任命使軍隊領導層更年輕。

《韓聯社》指出，這是韓軍領導層在去年5月尹錫悅政府上台之際大換血後，時隔1年零5個月再次大規模調整。