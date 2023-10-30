國民黨立委參選人、新北市議員林國春在板橋殯儀館掛上「張宏陸說謊」的廣告看板，今日更赴立法院痛批民進黨立委張宏陸欺騙選民，膨風政績原形畢露。對此，張宏陸為自清，稍早邀集鐵道局代表大動作反擊，強調社後支線初步路線規畫已出爐，只待新北市修正評估計畫，反指林國春為選舉一在抹黑造謠，還不敢在看板署名。

張宏陸指出，近日板橋出現未敢署名、違反選舉法規的看板，抹黑自己說謊，並造謠交通部指捷運社後支線不可行，他為此召開記者會，出示相關公文打臉林國春。

張宏陸氣憤地表示，上屆選舉時，由於母親長期就醫，醫藥費龐大，以致財產申報金額不多，林國春也是用未親自署名的看板，造謠他隱匿財產，至今尚未道歉。現在，社後支線明明初步的路線規劃都出來了，林國春還在為了選舉，想抹黑造謠。

對於林國春早一步在立院國民黨團開記者會開炮，張宏陸說，對方未提出任何資料，也沒有任何行政官員陪同說明，他也只能苦笑說，路線圖都出來了，不知是壞是笨，還是又壞又笨的民意代表只會拿4年前的舊資料來抹黑？而且林在看板上寫著交通部說不可行，到底哪一隻眼睛、哪一個耳朵，看到或聽到什麼公文或誰說不可行？

他遺憾指出，林國春身為板橋的民意代表，本應跟他一起為地方建設分別在中央及新北各自努力，加快建設腳步，但林國春卻為了選舉，一再抹黑造謠，林應該是明知抹黑，才不敢在看板上署名，被踢爆了之後才承認是自己掛的。

他提及，由於社後地區新大樓逐漸完工，人口快速成長，當地對於交通路網的需求日增，社後捷運也一直是他長期爭取的建設，從2018年1月第一次會勘至今，歷經多次質詢、開會。新北市捷運局也曾發文請他向中央爭取經費，交通部、以及蘇貞昌、陳建仁兩位行政院長，更都允諾全力支持。負責大部分經費的交通部，也要求新北市府將社後支線列入規畫，並產出初步的路線圖。

與會鐵道局主任祕書陳慧君也說，社後支線有其必要，今年6月7日是最近一次的現勘，對於泰板輕軌延伸西盛、社後，鐵道局樂觀其成，只待新北市政府提出修正計畫，鐵道局也會在經費上支持，希望中央與地方共同努力，讓交通路網更加完善。