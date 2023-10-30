42歲香港女星陳茵媺是2006年港姐冠軍，擁有D級火辣身材，踏入演藝圈後成為演員，2013年她與視帝陳豪合作拍攝電視劇《心戰》後交往，並於2013年結婚，至今結婚10年仍相當甜蜜。日前為戲宣傳時，被問夫妻倆相處方式時，脫口一句讓現場來賓都嗨翻。

陳茵媺不但外型甜美還擁有豐滿上圍，過去她曾在參加多倫多華裔小姐競選但鍛羽而歸，2006年她回到香港參加港姐比賽，相當有觀眾緣的她一舉獲得冠軍及「國際親善小姐」，後來簽進TVB，在拍攝《心戰》期間與陳豪相識相戀，2013年完婚，育有2子1女。

陳茵媺2006年香港小姐陳茵媺，曾被傳隆胸，但她否認。(圖/中新社)

陳茵媺最近為宣傳新劇上節目，玩遊戲搶答時，她被問到「一對好恩愛的夫妻，每一日至少一起做一次什麼事」時，她興奮回答「親親」，主持人質疑「一天一次哦？」她爽快答「至少啊」。主持人趁機追問「那你與陳豪一天親幾次？」她露出害羞表情「不要說給你聽」，等過了一段時間，主持人再問「妳與阿MO（陳豪）是不是一年做足365次？」沒想到她理直氣壯回答「At least」（幾乎）。

陳茵媺的視帝老公陳豪是香港娛樂圈的演技派，代表作包括《金枝慾孽》、《溏心風暴》、《宮心計》、《公主嫁到》、《天與地》等，獲得視帝獎項肯定。他曾與女星廖碧兒交往6年，卻遭到女方背叛，深受情傷暴瘦，後來遇到小10歲的陳茵媺，兩人因戲結緣，交往2年就結婚，婚後更鮮少拍攝親密戲，外出應酬都會帶妻子出席，是娛樂圈公認好男人，夫妻倆現在更搭檔演出新劇《羅密歐與祝英台》，格外受到矚目。