中正大學AI團隊勇奪巴黎國際自駕車ICCV2023競賽世界冠軍。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「智慧自動駕駛」是近年來人工智慧中熱門且廣受討論的關鍵科技，中正大學資工系副教授江振國帶領機器視覺與學習實驗室團隊，日前遠赴法國巴黎參加國際頂尖會議「2023國際電腦視覺會議」共同舉辦的自駕車國際競賽，擊敗全球27個學研團隊拿下冠軍，並在偵測準確率平均精確度達17.20，遙遙領先第2名隊伍8.27一倍以上。

中正人工智慧與永續發展研究(AI)中心表示，自駕車國際競賽的目標是能準確偵測和預測多個道路主體，包括行人、車輛、騎自行車者等，作為支援自動駕駛車輛產生可靠和安全自主決策的關鍵基礎，而今年道路＋＋競賽 (Road＋＋ @ ICCV2023) 便是將環境感知置於自動駕駛作為研發主軸。

中正AI中心主任熊博安表示，雖然目前教導自駕車如何駕駛的任務可以透過暴力或強化學習方法來解決，但較好的替代方案是提車輛環境感知能力，然後利用道路情境，像是道路主體、事件和場景分析面向等學習特徵，自動化產生合適的決策策略，優點是可以參考在類似環境下人類的思維方式，進行相關AI建模與分析。

江振國表示，此次團隊參加「自動駕駛中的狀況感知事件偵測競賽」，在「時間空間域的交通代理人偵測」項目中奪下冠軍，指研究團隊在參賽前已經參與超過3個智慧交通國際競賽，累積大量AI建模與開發經驗，終於在本次國際競賽中開花結果，而該成果被邀請到今年頂尖會議ICCV進行專題演講，讓中正大學揚名國際。

江振國說，交通代理人偵測是一種時空域的物件偵測問題，因此使用平均精確度的平均（mAP）來衡量模型正確性，分數越高越好，中正隊伍在測試排行榜中排名第1，mAP為17.20，第2名、第3名與第4的隊伍分別是8.27、5.35、5.3，中正團隊的準確率與其他隊伍有相當差距，代表團隊開發出的模型得到非常好的效果。

江振國表示，此次競賽成果是中正大學人工智慧與永續發展研究中心的國科會計畫「回應國家重要挑戰之人工智慧主題研究專案─永續智慧城市之指揮與監控中心設計」所衍伸的成果，有了研究的支持，讓競賽成果在自駕車的基準數據庫畫出現有模型上限標準，不但讓後續研究有突破的目標，更為AI分析適用於實際道路問題邁出一步，有助學術方法銜接自駕車應用的落差。