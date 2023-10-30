112年地價稅11月1日開徵，新竹縣政府稅務局已寄出地價稅繳款書及轉帳通知，統計去年地價稅有17.8％的民眾，透過網路繳稅服務網繳稅，因近期網路出現偽造電子郵件與偽造繳稅網站，稅務局提醒網路繳稅時務必核對網網址（https://paytax.nat.gov.tw），避免遭到詐騙。

新竹縣政府稅務局表示，近日有不法分子假冒財政部網站，發送簡訊或虛假的電子郵件，誘騙民眾點擊網址進入偽冒網站，進行網路繳稅詐騙，提醒民眾提高警覺，稅務局為此特別在地價稅繳款書信封背面提供正確網址，民眾如有任何稅務上的疑問可直接打電話向稅務局查證，並利用警政署「反詐騙專線165」通報，以免誤入偽冒網站被盜取個資、信用卡卡號造成財務的損失。

稅務局指出，新竹縣今年開徵戶數共計23萬2115戶，較去年成長2.13％，為加強便民服務，稅務局從11月1日到30日，實施上班日中午不休息，29日和30日延長辦公時間至晚上6 時，以方便民眾洽公。

稅務局指民眾核對繳款書無誤後，即可利用多元管道繳稅，如至金融機構臨櫃繳納或稅額在3萬元以下可至便利商店繳納，也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期存款帳戶及電子支付帳戶等方式，或掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站進行繳稅。繳納期限至11月30日止，如逾期繳納，每逾3日（12月4日起）將加徵1％滯納金，最高至10％，請記得如期繳納。