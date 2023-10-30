台鐵EMU100系列小物11月1日起開賣(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

11月12日田中國際馬拉松登場，當天台鐵將從彰化站開出別號「英國貴婦」的EMU100型自強號電聯車至田中站展示，台鐵夢工場網路商店也將於11月1日起販售EMU100型壓克力鑰匙圈及運動毛巾，民眾可上網購買。

台鐵表示，EMU100型電聯車是台鐵第一款自強號，行駛初期因塗裝配色優雅，形似英國當時的城際列車，因而獲得「英國貴婦」美名。2018年台鐵與日本信濃鐵道將雙方「田中站」締結為姊妹鐵道並互換列車彩繪塗裝，今年適逢雙方締結5週年，結合田中馬拉松賽事，台鐵特別推出壓克力鑰匙圈及運動毛巾等EMU100系列商品，11月1日起在台鐵夢工場網路商店開賣，此外還有多項商品折扣優惠及2款1111元限時限量熱銷商品超值組合，購買指定商品還可以111元優惠價加購EMU3000特仕款伸縮卡套。

EMU100系列商品及售價包括： EMU100型壓克力鑰匙圈，99元；EMU100型運動毛巾，199元。

台鐵夢工場網路商店雙11優惠活動從11月1日至11月15日止，台鐵夢工場網路商店限定，詳洽https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop。