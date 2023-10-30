部署在沖繩美軍嘉手納基地的美軍無人偵察機MQ-9，29日至今天於部署後首次飛行。日媒推測是在進行試飛。此舉也引發嘉手納町議會反彈，要求日美政府重新評估部署計畫。

「沖繩時報」報導，數架MQ-9今天清晨5時前在沖繩的美軍嘉手納基地起降。而1架MQ-9於今天上午5時過後升空，推測可能是在試飛。

美軍已透過沖繩防衛局通知沖繩縣及周邊地方政府，「將實施飛行，以確認飛機在開始運用的準備」。

美國與日本政府10月起把部署在海上自衛隊的鹿屋基地（位於鹿兒島縣鹿屋市）的8架美軍MQ-9，轉而部署至沖繩的美軍嘉手納基地，計劃於11月起投入運用，盼提高警戒監視行動。

截至今天為止，其中6架已經飛至嘉手納基地。扣除今年8月衝出鹿屋基地跑道的1架MQ-9，美軍計劃在11月起開始使用7架MQ-9。

不過，此舉也引發沖繩縣當地議會反彈，沖繩縣嘉手納町議會今天通過了反對在嘉手納基地部署MQ-9，以及要求日美政府重新評估該計畫的抗議決議案與意見書。

根據意見書等內容，MQ-9暫時部署在鹿屋基地時，鹿屋市政府及九州防衛局事前在當地舉辦了住民說明會，且九州防衛局跟地方政府簽訂噪音、安心安全對策等協議，然而對嘉手納町的因應方式卻不同。

而抗議決議案與意見書指出，針對美軍1架MQ-9於8月在鹿屋航空基地衝出跑道，「在未公布事故原因的狀況下，就部署MQ-9至嘉手納基地，感到強烈憤怒」。

另外，嘉手納町議會基地對策特別委員會的委員長當山均表示，「無法接受在沒有被告知減輕基地負擔的政策之下，不設期限部署無人偵察機強化基地機能以及增加負擔」。

嘉手納町議會將於11月2日訪問沖繩防衛局，遞交意見書，要求盡快公布MQ-9於8月衝出跑道的原因，盡早採取減輕嘉手納基地負擔且讓町民有感的有效對策等。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1121030