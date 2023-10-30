不少人找結婚對象會考量職業，國外一名專門處理離婚案件的女律師表示，女性挑選另一半應盡量避免5職業，包括警察、外科醫師、軍人、消防員和飛行員等，原因在於她處理多件離婚案件中，男方多數是這個5職業，且性格都偏向自戀及更有控制欲。

據英國媒體《UNILAD》報導，一名女律師在抖音平台（TikTok）指出，經手多件離婚案件的經驗，發現離婚夫婦中，丈夫的職業若是警察、外科醫師、軍人、消防員和飛行員，協調過程會變得困難很多，因從事這些職業的男性更自戀、更有控制欲。

律師說，警察隨身佩帶槍枝，等於帶著權威走；外科醫師在醫院裡受到每個人尊敬，心態已轉變，無法接受回到家被妻子使喚倒垃圾；至於軍人、消防員和飛行員，因承擔很大的責任，無形之中變得非常自戀、有控制欲。

但該名律師也強調，上述觀察僅限她遇到的離婚個案，講出來只是建議女性挑選對象時應多加觀察，不代表所有從事這5項職業的男性都是如此。