警方循線找到毆打司機的男子，帶回派出所調查函送新北地檢署法辦。（翻攝畫面）

新北市一名男子搭乘新莊往林口方向的公車疑似錯過下車站點，男子生氣上前找司機理論，不僅咆哮要求立刻停車，甚至以拳腳踹踢毆打司機，嚇壞車上所有乘客，司機事後報警，警方調查該男子疑似喝醉酒，情緒失控，依傷害罪將男子函送新北地檢署偵辦。

有網友在臉書社團「社會事新聞影音」PO出一段影片，影片中男子站在公車駕駛座旁，大喊「停車，我要上班」，司機安撫說，「這邊下車危險、你坐好」，後方乘客見狀也勸說不要這樣，但男子情緒依舊激動不已，與司機不斷在爭執，還伸腳踹司機。

據了解，42歲姓廖姓男子10月29日上午7時30分許，搭乘台北客運920路線，疑似睡過頭要求46歲的林姓司機馬上停車，當時公車從台一線高架橋下來準備上國道交流道到林口，最後司機在路邊讓男子下車。

司機不滿事後向警方報案，轄區新莊警分局經調閱監視循線找到廖男，帶回派出所偵辦，警方調查當時司機停靠新莊區頭前國中站，但廖男並未下車，詢後將廖男依傷害罪函送偵辦。新莊分局呼籲，民眾遇有糾紛，應保持冷靜、理性溝通處理，如有不法情事，將依法究辦。