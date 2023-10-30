11月滿足證件條件或是配偶欄空白，到新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus＋用餐，不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

看好台灣火鍋年產值達400億，乾杯集團再開創黑毛屋系列最頂規的「黑毛屋招待所」，鎖定30至50歲講究質感生活的客群，以高規格海陸食材及全方位仲居服務，滿足高端顧客需求。馬辣集團則是每個月都會推限定優惠寵饕客，11月只要證件對中012任二碼，旗下火鍋、燒烤、日料品牌均享好康。

乾杯集團鍋物新品牌「黑毛屋招待所」 11月1日起試營運，選址於嘉義耐斯王子大飯店17樓，斥資千萬裝修，將202坪打造出令顧客放鬆沉浸的奢華空間，席數86席，擁有6間個性化包廂，為集團最頂級的鍋物品牌、也是最大規模的分店。消費方式採單點制，有套餐及單點品項選擇，客單價約3000元。

該牌強調「一餐雙鍋」美味特色，特別在套餐設計中推出台灣少見的「關西風壽喜燒」，作為第一口肉品享受的開場，將鑄鐵鍋以牛脂塗抹使其油潤，煎香油花豐富的日本A5和牛紐約客，灑上白糖、澆淋上天皇御用熟成醬油，突顯出和牛豐美的肉香，裹上香濃蛋液與艷姬米飯一口享用，平衡出的鹹甜風味。包廂部分，可容納7至18人，打通隔間最高可容納27位賓客，其中一間更是擁有歡唱設備，讓賓客一邊享盡鍋物美味、一邊盡興歡唱。

馬辣集團響應11月光棍節，推出身分證配偶欄為空白或是身分證／健保卡／護照號碼符合本月的「馬辣樂透」開獎的0.1.2任二碼，即可到馬辣集團旗下眾多品牌領優惠。像是熊一頂級燒肉不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」；馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」；新馬辣經典麻辣鍋不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。狗一下居酒食堂不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」乙份。